Родионова Матрёна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Родионова Матрёна Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Афентьева (Родионова) Стефанида Васильевна

Отец ребёнка: Родионов Василий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Родионов Василий Иванович

Рождение ребёнка
1846

Сын: Родионов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Родионов Василий Иванович

Рождение ребёнка
1848

Сын: Родионов Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Родионов Василий Иванович

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