Родионова Матрёна Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Афентьева (Родионова) Стефанида Васильевна
Отец ребёнка: Родионов Василий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Родионов Василий Иванович
Рождение ребёнка
1848
Сын: Родионов Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Родионов Василий Иванович