Мирасов Рафкат
Место рожденияМ.Аллагуват
Дата рождения1955
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.12.198
Дочь: Римма
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г.Салават
Рождение
1955
Отец: Мирасов Ахат
Мать: Мирасова Адиба
М.Аллагуват
Рождение ребёнка
1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г.Салават
Смерть
Неизвестно