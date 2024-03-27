Мирасов Рафкат — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мирасов Рафкат

Место рождения

М.Аллагуват

Дата рождения

1955

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1929 г.р.

Мать

1928 г.р.

Дети

198 г.р.
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.12.198

Дочь: Римма

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г.Салават
Рождение
1955

Отец: Мирасов Ахат

Мать: Мирасова Адиба

М.Аллагуват
Рождение ребёнка
1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г.Салават
Смерть
Неизвестно
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