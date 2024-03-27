Явгустин Калмет — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Явгустин Калмет

Место рождения

д.Новые Чечкабы Чирки-Кильдуразовскую волость Тетюшского уезда Казанской губернии

Дата рождения

1699

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1699

Отец: Чурабаев Явгуста

Мать: (Рыскина) Айтуч

Рождение ребёнка
1723

Сын: Калметев Шарып

Мать ребёнка: (Бикмеева) Биксолтан 1 Жена

Рождение ребёнка
1798

Сын: Бикмуллин Рәхмәтулла Указной Мулла11.04.1845

Мать ребёнка: (Бикмеева) Биксолтан 1 Жена

Смерть
Неизвестно

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