Явгустин Калмет
Место рожденияд.Новые Чечкабы Чирки-Кильдуразовскую волость Тетюшского уезда Казанской губернии
Дата рождения1699
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1699
Отец: Чурабаев Явгуста
Мать: (Рыскина) Айтуч
Рождение ребёнка
1723
Сын: Калметев Шарып
Мать ребёнка: (Бикмеева) Биксолтан 1 Жена
Рождение ребёнка
1798
Сын: Бикмуллин Рәхмәтулла Указной Мулла11.04.1845
Мать ребёнка: (Бикмеева) Биксолтан 1 Жена
Смерть
Неизвестно