von Kleve Arnold (II)
Место рожденияKleve, Rheinland, Prussia
Дата рожденияОколо 1160
Дата смертиОколо 1201
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1160
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Graf von Kleve
Рождение ребёнка
Около 1170
Сын: van Kleef - Heinsberg Dietrich
Мать ребёнка: (von Heinsberg-Valkenburg) Adelheid
Бракосочетание
Около 1189
Смерть
Около 1201