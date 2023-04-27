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von Kleve Arnold (II)

Место рождения

Kleve, Rheinland, Prussia

Дата рождения

Около 1160

Дата смерти

Около 1201

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1163 г.р.

Дети

Около 1170 г.р.

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1160

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Graf von Kleve
Рождение ребёнка
Около 1170

Сын: van Kleef - Heinsberg Dietrich

Мать ребёнка: (von Heinsberg-Valkenburg) Adelheid

Бракосочетание
Около 1189

Жена: (von Heinsberg-Valkenburg) Adelheid

Смерть
Около 1201

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