Неизвестно (Дубовик) Анна Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неизвестно (Дубовик) Анна Герасимовна

Место рождения

Сосница, Чернігівська область

Дата рождения

21.10.1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1905

Отец: Дубовик Герасим Ефимович

Мать: Дубовик (Некочайлова) Гликерия Васильевна

Сосница, Чернігівська область
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1905
Работа или профессия
Неизвестно
дочь казака
Место жительства
Неизвестно
Сосница, Чернігівська область
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Крещение
22.10.1905
Сосница, Чернігівська область
г.Сосница (Сосниця), Сосницы | МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1905
Смерть
Неизвестно

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