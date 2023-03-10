Неизвестно (Дубовик) Анна Герасимовна
Место рождения
Дата рождения21.10.1905
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1905
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1905
Работа или профессия
Неизвестно
дочь казака
Место жительства
Неизвестно
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Крещение
22.10.1905
г.Сосница (Сосниця), Сосницы | МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1905
Смерть
Неизвестно