Корф Анна Васильевна
Место рожденияБаку, Азербайджан
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.05.1935
Сын: Корф Ян Самуилович
Отец ребёнка: Корф Самуил Яковлевич (Янкелевич)
Рождение ребёнка
1940
Отец ребёнка: Корф Самуил Яковлевич (Янкелевич)
Баку, Азербайджан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Корф Наталья Самуиловна
Отец ребёнка: Корф Самуил Яковлевич (Янкелевич)
Баку, Азербайджан
Смерть
Неизвестно
Акко, Северная Галилея, Израиль