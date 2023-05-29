Корф Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корф Анна Васильевна

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Место рождения

Баку, Азербайджан

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Баку, Азербайджан
Рождение ребёнка
28.05.1935

Сын: Корф Ян Самуилович

Отец ребёнка: Корф Самуил Яковлевич (Янкелевич)

Рождение ребёнка
1940

Сын: Корф Сергей Самуилович

Отец ребёнка: Корф Самуил Яковлевич (Янкелевич)

Баку, Азербайджан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Корф Наталья Самуиловна

Отец ребёнка: Корф Самуил Яковлевич (Янкелевич)

Баку, Азербайджан
Смерть
Неизвестно
Акко, Северная Галилея, Израиль
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