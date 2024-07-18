Стефанида-Степанида Фоминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стефанида-Степанида Фоминична

Место рождения

Табанары, Цивильский район, Чувашская Республика

Дата рождения

Между 1885 и 1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1887 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
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Место
Комментарий
Рождение
Между 1885 и 1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Табанары, Цивильский район, Чувашская Республика
Бракосочетание
30.07.1906

Муж: Аристарх Савватьевич

Рождение ребёнка
25.06.1910

Сын: Анатолий Аристархович

Отец ребёнка: Аристарх Савватьевич

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
16.12.1914

Сын: Петр Аристархович

Отец ребёнка: Аристарх Савватьевич

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Смерть
Неизвестно

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