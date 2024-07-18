Стефанида-Степанида Фоминична
Место рождения
Дата рожденияМежду 1885 и 1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1885 и 1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.07.1906
Муж: Аристарх Савватьевич
Рождение ребёнка
25.06.1910
Отец ребёнка: Аристарх Савватьевич
Рождение ребёнка
16.12.1914
Сын: Петр Аристархович
Отец ребёнка: Аристарх Савватьевич
Смерть
Неизвестно