Захарьин Севастьян — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарьин Севастьян

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1786 и 1790

Дата смерти

Между 1855 и 1861

Пол

Мужской

Отец

1765 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1783 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1786 и 1790

Отец: Захарьин Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1823

Сын: Захарьин Николай

Мать ребёнка: Захарьина Анисья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Захарьина Анисья

Место жительства
Неизвестно
Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Между 1855 и 1861
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