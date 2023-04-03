Захарьин Севастьян
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1786 и 1790
Дата смертиМежду 1855 и 1861
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1786 и 1790
Отец: Захарьин Иван
Рождение ребёнка
1823
Сын: Захарьин Николай
Мать ребёнка: Захарьина Анисья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Захарьина Анисья
Место жительства
Неизвестно
Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Между 1855 и 1861