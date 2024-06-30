Кляпец Савка
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кляпец Михаил
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кляпец Савелий
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Клявец Лукьян
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно