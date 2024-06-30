Кляпец Савка — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кляпец Савка

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кляпец Михаил

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кляпец Савелий

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клявец Лукьян

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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