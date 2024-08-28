Хомутов Дмитрий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смертиДо 1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Хомутов Алексей Евсеевич
Мать: Ксения Герасимовна
дата вычислена
Рождение ребёнка
21.02.1821
Сын: Хомутов Федор (Федот) Дмитриевич
Мать ребёнка: Пелагея Стефановна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89Z9-XW98?i=4&wc=QPJL-YWN%3A1047421501%2C1047693101%2C1047716201%2C1590432751&cc=1931806
Рождение ребёнка
12.09.1822 ст.
Дочь: Евфимия Дмитриевна
Мать ребёнка: Пелагея Стефановна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9Z9-ZNYX?i=7&wc=QPPY-9GJ%3A1047421501%2C1047693101%2C1047716201%2C1590432615&cc=1931806
Рождение ребёнка
1826
Сын: Хомутов Артемий Дмитриевич
Мать ребёнка: Пелагея Стефановна
дата вычислена
Бракосочетание
18.10.1829 ст.
Жена: Пелагея Стефановна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9Z9-6V1V?i=12&wc=QP8N-2PB%3A1047421501%2C1047693101%2C1047716201%2C1590045315&cc=1931806
Рождение ребёнка
18.09.1830 ст.
Сын: Иван Дмитриевич
Мать ребёнка: Пелагея Стефановна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89Z9-DKTN?i=16&wc=QPG2-SCH%3A1047421501%2C1047693101%2C1047716201%2C1590442395&cc=1931806
Рождение ребёнка
10.12.1831 ст.
Сын: Хомутов Даниил Дмитриевич
Мать ребёнка: Пелагея Стефановна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89ZS-34M?i=15&wc=QP8N-2K6%3A1047421501%2C1047693101%2C1047716201%2C1590045494&cc=1931806
Рождение ребёнка
20.05.1834 ст.
Сын: Хомутов Симеон Дмитриевич
Мать ребёнка: Пелагея Стефановна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89ZS-QQF?i=13&wc=QPL6-MSR%3A1047421501%2C1047693101%2C1047716201%2C1590452459&cc=1931806
Рождение ребёнка
10.11.1836 ст.
Сын: Хомутов Григорий Дмитриевич
Мать ребёнка: Пелагея Стефановна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99Z9-X8PC?i=24&wc=QPL6-MW8%3A1047421501%2C1047693101%2C1047716201%2C1590442354&cc=1931806
Рождение ребёнка
04.06.1839 ст.
Сын: Хомутов Онуфрий Дмитриевич
Мать ребёнка: Пелагея Стефановна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99Z9-8WF5?i=22&wc=QPL6-M71%3A1047421501%2C1047693101%2C1047716201%2C1590452345&cc=1931806
Смерть
До 1850