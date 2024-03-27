Усманов Хаким Ахмадуллович
Место рождения
Дата рождения1934
Дата смерти1965
ПолМужской
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934
Рождение ребёнка
09.01.1957
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
1965
г.Оренбург, Оренбургская область, РСФСР
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно
г.Оренбург, Оренбургская область, РСФСР