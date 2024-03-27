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Усманов Хаким Ахмадуллович

Место рождения

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1934

Дата смерти

1965

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934

Отец: Усманов Ахмадулла Биктимирович

Мать: Усманова Файза Саяфутдиновна

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.01.1957

Сын: Усманов Кафиль Хакимович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
1965
г.Оренбург, Оренбургская область, РСФСР
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно
г.Оренбург, Оренбургская область, РСФСР
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