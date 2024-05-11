Ланганс Федор Францевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Ланганс Франц Францевич
Мать: не указана
Упоминание
Неизвестно
В память столѣтняго юбилея Императорскаго военнаго ордена святаго Великомученика и Побѣдоносца Георгія. 1769-1869 | Составители В.С. Степановъ и Н.Н. Григоровичъ. | С-Петербургъ. 1869 | стр. 173 | 734... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
Кадровый военный, капитан
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Монвиж-Монтвид (Ланганс) Александра Федоровна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно