Ланганс Федор Францевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Ланганс Федор Францевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ланганс Франц Францевич

Мать: не указана

Упоминание
Неизвестно
В память столѣтняго юбилея Императорскаго военнаго ордена святаго Великомученика и Побѣдоносца Георгія. 1769-1869 | Составители В.С. Степановъ и Н.Н. Григоровичъ. | С-Петербургъ. 1869 | стр. 173 | 734... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
Кадровый военный, капитан
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Монвиж-Монтвид (Ланганс) Александра Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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