Лаптева-Карачун Анна Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.12.1906
Дата смерти1980
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1906
Отец: Карачун Семён
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1921
Отец ребёнка: Лаптев Павел Васильевич
Рождение ребёнка
16.08.1923
Отец ребёнка: Лаптев Павел Васильевич
Рождение ребёнка
1926
Отец ребёнка: Лаптев Павел Васильевич
Рождение ребёнка
31.08.1928
Сын: Лаптев Александр Павлович
Отец ребёнка: Лаптев Павел Васильевич
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Нижельская-Лаптева Ольга Павловна
Отец ребёнка: Лаптев Павел Васильевич
Рождение ребёнка
31.05.1935
Отец ребёнка: Лаптев Павел Васильевич
Рождение ребёнка
29.08.1939
Дочь: Лютикова-Лаптева Валентина Павловна
Отец ребёнка: Лаптев Павел Васильевич
Рождение ребёнка
04.04.1942
Отец ребёнка: Лаптев Павел Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1980