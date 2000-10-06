Лаптева-Карачун Анна Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лаптева-Карачун Анна Семёновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.12.1906

Дата смерти

1980

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1906

Отец: Карачун Семён

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1921

Сын: Лаптев Георгий Павлович

Отец ребёнка: Лаптев Павел Васильевич

Рождение ребёнка
16.08.1923

Сын: Лаптев Владимир Павлович

Отец ребёнка: Лаптев Павел Васильевич

Рождение ребёнка
1926

Сын: Лаптев Евгений Павлович

Отец ребёнка: Лаптев Павел Васильевич

Рождение ребёнка
31.08.1928

Сын: Лаптев Александр Павлович

Отец ребёнка: Лаптев Павел Васильевич

Рождение ребёнка
1933

Дочь: Нижельская-Лаптева Ольга Павловна

Отец ребёнка: Лаптев Павел Васильевич

Рождение ребёнка
31.05.1935

Сын: Лаптев Михаил Павлович

Отец ребёнка: Лаптев Павел Васильевич

Рождение ребёнка
29.08.1939

Дочь: Лютикова-Лаптева Валентина Павловна

Отец ребёнка: Лаптев Павел Васильевич

Рождение ребёнка
04.04.1942

Сын: Лаптев Николай Павлович

Отец ребёнка: Лаптев Павел Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лаптев Павел Васильевич

Смерть
1980
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