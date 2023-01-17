Воротилов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воротилов Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

После 1923

Пол

Мужской

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1895

Сын: Воротилов Василий Иванович

Мать ребёнка: Воротилова Федора

Бишигино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Аграфена Ивановна

Мать ребёнка: Воротилова Федора

Бишигино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1903

Сын: Воротилов Климент Иванович

Мать ребёнка: Воротилова Федора

Бишигино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1906

Сын: Воротилов Аремпий(?) Иванович

Мать ребёнка: Воротилова Федора

Бишигино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
После 1923

Жена: Воротилова Федора

Смерть
После 1923
Бишигино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
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