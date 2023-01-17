Воротилов Иван
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
Дата смертиПосле 1923
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1895
Сын: Воротилов Василий Иванович
Мать ребёнка: Воротилова Федора
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Аграфена Ивановна
Мать ребёнка: Воротилова Федора
Рождение ребёнка
1903
Сын: Воротилов Климент Иванович
Мать ребёнка: Воротилова Федора
Рождение ребёнка
1906
Сын: Воротилов Аремпий(?) Иванович
Мать ребёнка: Воротилова Федора
Бракосочетание
После 1923
Жена: Воротилова Федора
Смерть
После 1923