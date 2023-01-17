Потяркина (Минина) Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потяркина (Минина) Татьяна Ивановна

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Место рождения

Земцово, Пинежский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

25.01.1880

Дата смерти

26.03.1966

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Земцово, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
06.02.1905 ст.

Муж: Потяркин Андрей Ильич

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
27.01.1906

Дочь: Мелентьева Нина Андреевна

Отец ребёнка: Потяркин Андрей Ильич

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1907

Сын: Потяркин Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Потяркин Андрей Ильич

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
26.09.1908 ст.

Сын: Потяркин Пётр Андреевич

Отец ребёнка: Потяркин Андрей Ильич

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Потяркина Елена Андреевна

Отец ребёнка: Потяркин Андрей Ильич

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
10.10.1914 ст.

Сын: Потяркин Максим Андреевич

Отец ребёнка: Потяркин Андрей Ильич

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
27.02.1917

Сын: Потяркин Кирилл Андреевич

Отец ребёнка: Потяркин Андрей Ильич

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1921

Сын: Потяркин Виталий Андреевич

Отец ребёнка: Потяркин Андрей Ильич

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1922

Дочь: Потяркина Таисия Андреевна

Отец ребёнка: Потяркин Андрей Ильич

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
14.05.1924

Дочь: Потяркина Тамара Андреевна

Отец ребёнка: Потяркин Андрей Ильич

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1935
Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
похозяйственные книги 1935г ГААО
Смерть
26.03.1966
Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
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