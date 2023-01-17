Потяркина (Минина) Татьяна Ивановна
Место рождения
Дата рождения25.01.1880
Дата смерти26.03.1966
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.02.1905 ст.
Рождение ребёнка
27.01.1906
Дочь: Мелентьева Нина Андреевна
Отец ребёнка: Потяркин Андрей Ильич
Рождение ребёнка
1907
Сын: Потяркин Михаил Андреевич
Отец ребёнка: Потяркин Андрей Ильич
Рождение ребёнка
26.09.1908 ст.
Отец ребёнка: Потяркин Андрей Ильич
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Потяркина Елена Андреевна
Отец ребёнка: Потяркин Андрей Ильич
Рождение ребёнка
10.10.1914 ст.
Сын: Потяркин Максим Андреевич
Отец ребёнка: Потяркин Андрей Ильич
Рождение ребёнка
27.02.1917
Сын: Потяркин Кирилл Андреевич
Отец ребёнка: Потяркин Андрей Ильич
Рождение ребёнка
1921
Сын: Потяркин Виталий Андреевич
Отец ребёнка: Потяркин Андрей Ильич
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Потяркина Таисия Андреевна
Отец ребёнка: Потяркин Андрей Ильич
Рождение ребёнка
14.05.1924
Дочь: Потяркина Тамара Андреевна
Отец ребёнка: Потяркин Андрей Ильич
Место жительства
1935
похозяйственные книги 1935г ГААО
Смерть
26.03.1966