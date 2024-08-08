Смирнов Филипп Семенов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834
Дата смерти17.10.1903
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бугуруслан, город Бугуруслан, Оренбургская область
Работа или профессия
Неизвестно
Мещанин
Смерть
17.10.1903
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: от старости