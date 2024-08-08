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Смирнов Филипп Семенов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

17.10.1903

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Бугуруслан, город Бугуруслан, Оренбургская область
Работа или профессия
Неизвестно
Мещанин
Смерть
17.10.1903
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: от старости

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