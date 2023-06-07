Ксения Агафонова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1708
Дата смертиПосле 1741
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1741
Сын: Григорий Пахомов
Отец ребёнка: Пахом Лаврентьев
Рождение ребёнка
Около 1744
Сын: Козма Пахомов
Отец ребёнка: Пахом Лаврентьев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пахом Лаврентьев
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)
Смерть
После 1741