Ксения Агафонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ксения Агафонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1708

Дата смерти

После 1741

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1705 г.р.

Дети

Около 1741 г.р.
Около 1744 г.р.

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1708

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1741

Сын: Григорий Пахомов

Отец ребёнка: Пахом Лаврентьев

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Около 1744

Сын: Козма Пахомов

Отец ребёнка: Пахом Лаврентьев

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пахом Лаврентьев

Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)
Смерть
После 1741
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