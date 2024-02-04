Астапенко Прасковия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1847
Сын: Астапенко Николай Васильевич
Отец ребёнка: Астапенко Василий Федорович
Смерть
Неизвестно
Новолабинская, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край