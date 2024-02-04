Астапенко Прасковия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Астапенко Прасковия Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1847

Сын: Астапенко Николай Васильевич

Отец ребёнка: Астапенко Василий Федорович

Смерть
Неизвестно
Новолабинская, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край

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