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Кокорина Раиса Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1832 г.р.

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Кокорина Марья Парменова

Отец ребёнка: Кокорин Пармен Федоров

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1857

Муж: Кокорин Пармен Федоров

Рождение ребёнка
16.01.1868 ст.

Сын: Кокорин Афанасий Парменов

Отец ребёнка: Кокорин Пармен Федоров

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.1а д.16 РС 1858 год | лист 445
Место жительства
Неизвестно
Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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