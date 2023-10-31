Кокорина Раиса Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Кокорина Марья Парменова
Отец ребёнка: Кокорин Пармен Федоров
Бракосочетание
До 1857
Рождение ребёнка
16.01.1868 ст.
Сын: Кокорин Афанасий Парменов
Отец ребёнка: Кокорин Пармен Федоров
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.1а д.16 РС 1858 год | лист 445
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно