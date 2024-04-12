Корольков Иван Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1803
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Рождение ребёнка
1825
Сын: Корольков Николай Иванович
Мать ребёнка: Королькова Авдотья Никифоровна
Рождение ребёнка
1830
Сын: Корольков Василий Иванович
Мать ребёнка: Королькова Авдотья Никифоровна
Рождение ребёнка
1838
Сын: Корольков Никанор Иванович
Мать ребёнка: Королькова Авдотья Никифоровна
Рождение ребёнка
1839
Мать ребёнка: Королькова Авдотья Никифоровна
Работа или профессия
Неизвестно