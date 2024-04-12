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Корольков Иван Яковлевич

Место рождения

Меловая, Солнцевский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1803

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Корольков Яков Иванович

Мать: Королькова Авдотья Герасимовна

Меловая, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Корольков Николай Иванович

Мать ребёнка: Королькова Авдотья Никифоровна

Меловая, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Корольков Василий Иванович

Мать ребёнка: Королькова Авдотья Никифоровна

Меловая, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Корольков Никанор Иванович

Мать ребёнка: Королькова Авдотья Никифоровна

Меловая, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Корольков Петр Иванович

Мать ребёнка: Королькова Авдотья Никифоровна

Меловая, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Работа или профессия
Неизвестно
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