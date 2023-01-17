Абдулмазидов Хабиба (Хубиба) Абдулмазид кызы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абдулмазидов Хабиба (Хубиба) Абдулмазид кызы

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Место рождения

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1786 г.р.

Мать

Около 1788 г.р.

Муж

Не указан

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛТ
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Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Рафиков Абдулмазид Рафик улы

Мать: Гульнази

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Никах
13.04.1835

Муж: Абдулмазидов Ишмухаммат Адулмазид улы

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Имам Абдунасир Мехди улы совершил никах. Молодые: Абдумажид Рафик кызы Хабиба и Талкыш аула Ишмухаммад Абдумажид улы. ее представлял отец свидетели Ахмади Абдумажид улы и Мухаммади Абдумажид улы
Никах
06.02.1844

Муж: Абдуваххабов Абдухаким Абдуваххаб улы

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
указной мулла Абдунасир Мехди улы и указной мулла Мухаммадсадик мулла Гали улы совершили никах: Абдумажид Рафик кызы Хубибия 27 и Абдухаким Абдуваххаб улы 23.Ее представлял отец и его отец Абдуваххаб ... Показать все
Смерть
Неизвестно
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