Абдулмазидов Хабиба (Хубиба) Абдулмазид кызы
Место рождения
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Рафиков Абдулмазид Рафик улы
Мать: Гульнази
Никах
13.04.1835
Имам Абдунасир Мехди улы совершил никах. Молодые: Абдумажид Рафик кызы Хабиба и Талкыш аула Ишмухаммад Абдумажид улы. ее представлял отец свидетели Ахмади Абдумажид улы и Мухаммади Абдумажид улы
Никах
06.02.1844
указной мулла Абдунасир Мехди улы и указной мулла Мухаммадсадик мулла Гали улы совершили никах: Абдумажид Рафик кызы Хубибия 27 и Абдухаким Абдуваххаб улы 23.Ее представлял отец и его отец Абдуваххаб ... Показать все
Смерть
Неизвестно