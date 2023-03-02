Сомов Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сомов Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

05.12.1894

Пол

Мужской

Отец

Мать

1844 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Сомов Федор

Мать: Мария

Смерть
05.12.1894
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