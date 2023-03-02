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Сомов Василий
Сомов Василий
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1875
Дата смерти
05.12.1894
Пол
Мужской
Отец
Сомов Федор
Мать
Мария
1844 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец:
Сомов Федор
Мать:
Мария
Смерть
05.12.1894
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