Лунев/Дыдаев Елисей Архипов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1811
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1811
Рождение ребёнка
Около 1849
Сын: Лунев Егор Елисеев
Мать ребёнка: Лунева Василиса Феоктистова
Рождение ребёнка
Около 1855
Дочь: Ирина Елисеева
Мать ребёнка: Лунева Василиса Феоктистова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1858
Рязанская губ., Егорьевский у., д. Тимшино