Лунев/Дыдаев Елисей Архипов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лунев/Дыдаев Елисей Архипов

Место рождения

Тимшино, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

Около 1811

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1811

Отец: Лунев/дыдаев Архип Анисимов

Мать: Лунева Агриппина Парфенова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1849

Сын: Лунев Егор Елисеев

Мать ребёнка: Лунева Василиса Феоктистова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1855

Дочь: Ирина Елисеева

Мать ребёнка: Лунева Василиса Феоктистова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лунева Василиса Феоктистова

Смерть
После 1858
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рязанская губ., Егорьевский у., д. Тимшино
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