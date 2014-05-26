Савиных Станислав
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.08.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1984
Рождение ребёнка
26.05.2014
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
24.05.2016
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
30.01.2022
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана