Савиных Станислав — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савиных Станислав

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.08.1984

Пол

Мужской

Отец

1961 г.р.

Мать

1962 г.р.

Дети

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Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1984

Отец: Савиных Сергей Михайлович

Мать: Савиных Ирина Геннадьевна

Рождение ребёнка
26.05.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
24.05.2016

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
30.01.2022

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

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