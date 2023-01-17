Максимов Терентий
Место рождения
Дата рождения21.10.1787 ст.
Дата смерти12.08.1854 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1787 ст.
Отец: Васильев Максим
Бракосочетание
11.07.1809 ст.
Жена: Михайлова Марина
Поручители крестьяне: из села Кононово Николай Дмитриев, из деревни Крюково Трифон Афанасьев, из деревни Савёлково Артемий Ларионов.
Рождение ребёнка
18.11.1810
Сын: Александр
Мать ребёнка: Михайлова Марина
Восприемником был Николай Дмитриев из села Кононово
Рождение ребёнка
17.11.1826 ст.
Дочь: Екатерина Терентьевна
Мать ребёнка: Михайлова Марина
Родилась в селе Кононово, Кашинского уезда, Тверской губернии
Смерть
12.08.1854 ст.