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Максимов Терентий

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Место рождения

Савелково, Кашинский, Тверская область

Дата рождения

21.10.1787 ст.

Дата смерти

12.08.1854 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1787 ст.

Отец: Васильев Максим

Мать: Евсеева Лукерья (Гликерья)

Савелково, Кашинский, Тверская область
Бракосочетание
11.07.1809 ст.

Жена: Михайлова Марина

Кононово, Кашинский, Тверская область
Поручители крестьяне: из села Кононово Николай Дмитриев, из деревни Крюково Трифон Афанасьев, из деревни Савёлково Артемий Ларионов.
Рождение ребёнка
18.11.1810

Сын: Александр

Мать ребёнка: Михайлова Марина

Кононово, Кашинский, Тверская область
Восприемником был Николай Дмитриев из села Кононово
Рождение ребёнка
17.11.1826 ст.

Дочь: Екатерина Терентьевна

Мать ребёнка: Михайлова Марина

Кононово, Кашинский, Тверская область
Родилась в селе Кононово, Кашинского уезда, Тверской губернии
Смерть
12.08.1854 ст.
Кононово, Кашинский, Тверская область
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