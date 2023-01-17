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Коряков Евгений Викторович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.12.1983

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1983

Отец: Коряков Виктор Алексеевич

Мать: Корякова Светлана Викторовна

Бракосочетание
25.07.2008

Жена: Корякова Елизавета Геннадьевна

Уват, Уватский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
06.11.2008

Сын: Коряков Арсений Евгеньевич

Мать ребёнка: Корякова Елизавета Геннадьевна

Рождение ребёнка
23.06.2015

Сын: Коряков Павел Евгеньевич

Мать ребёнка: Корякова Елизавета Геннадьевна

Рождение ребёнка
11.07.2022

Сын: Коряков Фёдор Евгеньевич

Мать ребёнка: Корякова Елизавета Геннадьевна

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