Коряков Евгений Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.12.1983
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1983
Бракосочетание
25.07.2008
Уват, Уватский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
06.11.2008
Сын: Коряков Арсений Евгеньевич
Мать ребёнка: Корякова Елизавета Геннадьевна
Рождение ребёнка
23.06.2015
Мать ребёнка: Корякова Елизавета Геннадьевна
Рождение ребёнка
11.07.2022
Мать ребёнка: Корякова Елизавета Геннадьевна