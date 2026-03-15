Бакулина Авдотья Лукьяновна 1815 — найти родственников по фамилии на Familio

Бакулина Авдотья Лукьяновна

Автор
ОА
Аборина О.

женский, родилась 1815

умерла Неизвестно

Супруги
Бакулин Яков Ильич1814 г.р.
Дети
(Бакулина) Марфа Яковлевна1833 г.р.
(Бакулина) Наталья Яковлевна1835 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бакулин Яков Ильич

Рождение ребёнка
1833

Дочь: (Бакулина) Марфа Яковлевна

Отец ребёнка: Бакулин Яков Ильич

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1835

Дочь: (Бакулина) Наталья Яковлевна

Отец ребёнка: Бакулин Яков Ильич

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
?.05.1838

Дочь: (Бакулина) Матрена Яковлевна

Отец ребёнка: Бакулин Яков Ильич

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
?.05.1838

Дочь: (Бакулина) Авдотья Яковлевна

Отец ребёнка: Бакулин Яков Ильич

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1845

Сын: Бакулин Петр Яковлевич

Отец ребёнка: Бакулин Яков Ильич

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1847

Сын: Бакулин Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Бакулин Яков Ильич

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1850

Дочь: (Бакулина) Авдотья Яковлевна

Отец ребёнка: Бакулин Яков Ильич

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1853

Дочь: (Бакулина) Дарья Яковлевна

Отец ребёнка: Бакулин Яков Ильич

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1855

Дочь: (Бакулина) Акулина Яковлевна

Отец ребёнка: Бакулин Яков Ильич

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1857

Дочь: (Бакулина) Татьяна Яковлевна

Отец ребёнка: Бакулин Яков Ильич

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Смерть
Неизвестно

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