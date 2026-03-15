Бакулина Авдотья Лукьяновна
женский, родилась 1815
умерла Неизвестно
Супруги
Бакулин Яков Ильич1814 г.р.
Дети
(Бакулина) Марфа Яковлевна1833 г.р.
(Бакулина) Наталья Яковлевна1835 г.р.Показать еще 8
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бакулин Яков Ильич
Рождение ребёнка
1833
Дочь: (Бакулина) Марфа Яковлевна
Отец ребёнка: Бакулин Яков Ильич
Рождение ребёнка
1835
Дочь: (Бакулина) Наталья Яковлевна
Отец ребёнка: Бакулин Яков Ильич
Рождение ребёнка
?.05.1838
Дочь: (Бакулина) Матрена Яковлевна
Отец ребёнка: Бакулин Яков Ильич
Рождение ребёнка
?.05.1838
Дочь: (Бакулина) Авдотья Яковлевна
Отец ребёнка: Бакулин Яков Ильич
Рождение ребёнка
1845
Отец ребёнка: Бакулин Яков Ильич
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Бакулин Яков Ильич
Рождение ребёнка
1850
Дочь: (Бакулина) Авдотья Яковлевна
Отец ребёнка: Бакулин Яков Ильич
Рождение ребёнка
1853
Дочь: (Бакулина) Дарья Яковлевна
Отец ребёнка: Бакулин Яков Ильич
Рождение ребёнка
1855
Дочь: (Бакулина) Акулина Яковлевна
Отец ребёнка: Бакулин Яков Ильич
Рождение ребёнка
1857
Дочь: (Бакулина) Татьяна Яковлевна
Отец ребёнка: Бакулин Яков Ильич
Смерть
Неизвестно