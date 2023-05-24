Лейбентулер Таня — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лейбентулер Таня

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

1943

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1910 г.р.

Дети

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лейбентулер Лейба Шлемович

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Лейбентулер Сима Лейбовна

Отец ребёнка: Лейбентулер Лейба Шлемович

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Лейбентулер Рита Лейбовна

Отец ребёнка: Лейбентулер Лейба Шлемович

Смерть
1943

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