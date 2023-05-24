Лейбентулер Таня
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смерти1943
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Лейбентулер Сима Лейбовна
Отец ребёнка: Лейбентулер Лейба Шлемович
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Лейбентулер Рита Лейбовна
Отец ребёнка: Лейбентулер Лейба Шлемович
Смерть
1943