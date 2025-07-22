Попоудин Григорий Терентьевич
мужской, родился 06.01.1896, Озёрки, Никифоровский муниципальный район, Тамбовская область
умер 03.10.1981, Пермь, Пермский, Пермский край
ОтецПопоудин Терентий ГерасимовичНеизвестно г.р.
МатьПопоудина Акулина МихайловнаНеизвестно г.р.
Супруги
Попоудина Анастасия Сергеевна07.01.1901 г.р.
Дети
Калашникова (Попоудина) Вера Григорьевна29.06.1929 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1896
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.03.1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Попоудина Вера Фёдоровна
Рождение ребёнка
29.06.1929
Дочь: Калашникова (Попоудина) Вера Григорьевна
Мать ребёнка: Попоудина Вера Фёдоровна
Смерть
03.10.1981
Пермь, Пермский, Пермский край