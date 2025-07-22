Попоудин Григорий Терентьевич 06.01.1896 — найти родственников по фамилии на Familio
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Попоудин Григорий Терентьевич

Автор
МВ
Ветошкин М.

мужской, родился 06.01.1896, Озёрки, Никифоровский муниципальный район, Тамбовская область

умер 03.10.1981, Пермь, Пермский, Пермский край

Отец
Попоудин Терентий ГерасимовичНеизвестно г.р.
Мать
Попоудина Акулина МихайловнаНеизвестно г.р.
Супруги
Попоудина Анастасия Сергеевна07.01.1901 г.р.
Дети
Калашникова (Попоудина) Вера Григорьевна29.06.1929 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1896

Отец: Попоудин Терентий Герасимович

Мать: Попоудина Акулина Михайловна

Озёрки, Никифоровский муниципальный район, Тамбовская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попоудина Анастасия Сергеевна

Рождение ребёнка
28.03.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Попоудина Вера Фёдоровна

Озёрки, Никифоровский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
29.06.1929

Дочь: Калашникова (Попоудина) Вера Григорьевна

Мать ребёнка: Попоудина Вера Фёдоровна

Озёрки, Никифоровский муниципальный район, Тамбовская область

Актовая запись №174

Смерть
03.10.1981
Пермь, Пермский, Пермский край

Причина смерти: атеросклероз с нарушением сосудов головного мозга, сердца

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