Хасипов Фаиз Алискарович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.07.1954
Дата смерти04.12.1998
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1954
Отец: Хасипов Алисхар Алешевич
Мать: Хасипова Сания
Рождение ребёнка
07.06.1974
Дочь: Хасипова Ирина Фаизовна
Мать ребёнка: Хасипова-Колокольцова Любовь Анатольевна
Рождение ребёнка
04.06.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хасипова-Колокольцова Любовь Анатольевна
Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Смерть
04.12.1998