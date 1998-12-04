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Хасипов Фаиз Алискарович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.07.1954

Дата смерти

04.12.1998

Пол

Мужской

Отец

1928 г.р.

Мать

1923 г.р.

Дети

1974 г.р.
Скрыто настройками приватности

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Место
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Рождение
26.07.1954

Отец: Хасипов Алисхар Алешевич

Мать: Хасипова Сания

Рождение ребёнка
07.06.1974

Дочь: Хасипова Ирина Фаизовна

Мать ребёнка: Хасипова-Колокольцова Любовь Анатольевна

Рождение ребёнка
04.06.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хасипова-Колокольцова Любовь Анатольевна

Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Смерть
04.12.1998
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