Магула Евгений
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.03.1978
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1978
Рождение ребёнка
27.05.2011
Дочь: Магула Эвелина Евгеньевна
Мать ребёнка: Бернгардт Светлана Ивановеа
Рождение ребёнка
20.09.2013
Дочь: Магула Эмилия Евгеньевна
Мать ребёнка: Бусловская Мария Викторовна
Рождение ребёнка
01.10.2019
Дочь: Магула Ангелина Евгеньевна
Мать ребёнка: Бусловская Мария Викторовна
Бракосочетание
Неизвестно