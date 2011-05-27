Магула Евгений — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Магула Евгений

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.03.1978

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1978

Отец: Магула Яков Васильевич

Мать: Бурматова Людмила Алексеевна

Рождение ребёнка
27.05.2011

Дочь: Магула Эвелина Евгеньевна

Мать ребёнка: Бернгардт Светлана Ивановеа

Рождение ребёнка
20.09.2013

Дочь: Магула Эмилия Евгеньевна

Мать ребёнка: Бусловская Мария Викторовна

Рождение ребёнка
01.10.2019

Дочь: Магула Ангелина Евгеньевна

Мать ребёнка: Бусловская Мария Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бусловская Мария Викторовна

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