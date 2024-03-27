Камалия Мавлуд Кызы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Камалия Мавлуд Кызы

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1848 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аксянов Абдряхим Имам

Рождение ребёнка
10.10.1872

Дочь: (Абдряхимова) Зульхамида

Отец ребёнка: Аксянов Абдряхим Имам

Рождение ребёнка
1879

Сын: Абдряхимов Даян Имам-Хатиб

Отец ребёнка: Аксянов Абдряхим Имам

Смерть
Неизвестно

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