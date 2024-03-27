Камалия Мавлуд Кызы
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.10.1872
Дочь: (Абдряхимова) Зульхамида
Отец ребёнка: Аксянов Абдряхим Имам
Рождение ребёнка
1879
Сын: Абдряхимов Даян Имам-Хатиб
Отец ребёнка: Аксянов Абдряхим Имам
Смерть
Неизвестно