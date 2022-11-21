Жикин Иван Ермолаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жикин Иван Ермолаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.10.1951

Дата смерти

21.11.2022

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1951

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
21.11.2022
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