Солдатов Яков
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Минаева Анна Яковлевна
Мать ребёнка: Тлдь лощ
Найдёновка, Петровский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Солдатов Алексей Яковлевич
Мать ребёнка: Тлдь лощ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Тлдь лощ
Смерть
Неизвестно