Солдатов Яков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солдатов Яков

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Минаева Анна Яковлевна

Мать ребёнка: Тлдь лощ

Найдёновка, Петровский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Солдатов Алексей Яковлевич

Мать ребёнка: Тлдь лощ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Солдатов Петр Яковлевич

Мать ребёнка: Тлдь лощ

Смерть
Неизвестно
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