Дмитрий Райчо Митев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитрий Райчо Митев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1813 г.р.

Мать

1823 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Райчо Митев Райно

Мать: Донка Кирова

Смерть
Неизвестно
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