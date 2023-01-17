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Степанида Филиппова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Дата смерти

1772

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: Филипп Федотов

Мать: жена филиппа

ГАТО Ф. 1247, о. 1, д. 975 Ефремовский уезд 1762 РС с. Лазавки
Рождение ребёнка
1742

Сын: Данила Денисов

Отец ребёнка: Денис Гаврилов

Лазавка, Новодеревеньковский муниципальный район, Орловская область
ГАТО Ф. 373, о. 1, д. 4 Ефремовский уезд 1795 РС Лазавка
Рождение ребёнка
1745

Сын: Лаврентий Денисов

Отец ребёнка: Денис Гаврилов

Лазавка, Новодеревеньковский муниципальный район, Орловская область
ГАТО Ф. 1247, о. 1, д. 975 Ефремовский уезд 1762 РС с. Лазавки
Рождение ребёнка
1753

Дочь: Марфа Денисова

Отец ребёнка: Денис Гаврилов

Лазавка, Новодеревеньковский муниципальный район, Орловская область
ГАТО Ф. 374, о. 1, д. 1 Ефремовский уезд 1782 РС Лазавка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Денис Гаврилов

ГАТО Ф. 374, о. 1, д. 1 Ефремовский уезд 1782 РС Лазавка
Смерть
1772
Лазавка, Новодеревеньковский муниципальный район, Орловская область
ГАТО Ф. 374, о. 1, д. 1 Ефремовский уезд 1782 РС Лазавка
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