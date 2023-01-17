Степанида Филиппова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732
Дата смерти1772
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: Филипп Федотов
Мать: жена филиппа
ГАТО Ф. 1247, о. 1, д. 975 Ефремовский уезд 1762 РС с. Лазавки
Рождение ребёнка
1742
Сын: Данила Денисов
Отец ребёнка: Денис Гаврилов
ГАТО Ф. 373, о. 1, д. 4 Ефремовский уезд 1795 РС Лазавка
Рождение ребёнка
1745
Сын: Лаврентий Денисов
Отец ребёнка: Денис Гаврилов
ГАТО Ф. 1247, о. 1, д. 975 Ефремовский уезд 1762 РС с. Лазавки
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Марфа Денисова
Отец ребёнка: Денис Гаврилов
ГАТО Ф. 374, о. 1, д. 1 Ефремовский уезд 1782 РС Лазавка
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Денис Гаврилов
ГАТО Ф. 374, о. 1, д. 1 Ефремовский уезд 1782 РС Лазавка
Смерть
1772
ГАТО Ф. 374, о. 1, д. 1 Ефремовский уезд 1782 РС Лазавка