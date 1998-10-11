Куликова (Игишева) Екатерина Вонифатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКуликова (Игишева) Екатерина Вонифатьевна

Куликова (Игишева) Екатерина Вонифатьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.12.1909

Дата смерти

11.10.1998

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1909

Отец: Игишев Вонифатий Федорович

Мать: Сметанина (Сметанина) Татьяна Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Куликов Всеволод Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куликов Всеволод Васильевич

Рождение ребёнка
21.01.1932

Сын: Куликов Роберт Всеволодович

Отец ребёнка: Куликов Всеволод Васильевич

Рождение ребёнка
09.01.1939

Сын: Куликов Всеволод Всеволодович

Отец ребёнка: Куликов Всеволод Васильевич

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
16.03.1942

Дочь: Маленьких (Куликова) Гастелла Всеволодовна

Отец ребёнка: Куликов Всеволод Васильевич

Омск, город Омск, Омская область
Смерть
11.10.1998
Омск, город Омск, Омская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.