Куликова (Игишева) Екатерина Вонифатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.12.1909
Дата смерти11.10.1998
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1909
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Куликов Всеволод Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.01.1932
Сын: Куликов Роберт Всеволодович
Отец ребёнка: Куликов Всеволод Васильевич
Рождение ребёнка
09.01.1939
Сын: Куликов Всеволод Всеволодович
Отец ребёнка: Куликов Всеволод Васильевич
Рождение ребёнка
16.03.1942
Дочь: Маленьких (Куликова) Гастелла Всеволодовна
Отец ребёнка: Куликов Всеволод Васильевич
Смерть
11.10.1998