Шалухин Евдоким Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831 ст.
Отец: Шалухин Семён Сафронович
Мать: Шалухина Марина
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Непрядва, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1856 ст.
Дочь: (Шалухина) Татьяна Евдокимовна
Мать ребёнка: (Шалухина) Настасья Степановна
Смерть
Неизвестно