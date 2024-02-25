Шалухин Евдоким Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шалухин Евдоким Семёнович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831 ст.

Отец: Шалухин Семён Сафронович

Мать: Шалухина Марина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Шалухина) Настасья Степановна

Место жительства
Неизвестно
Непрядва, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1856 ст.

Дочь: (Шалухина) Татьяна Евдокимовна

Мать ребёнка: (Шалухина) Настасья Степановна

Смерть
Неизвестно

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