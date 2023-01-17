Садокова Мавра Ивановна
Место рождения
Дата рождения1771
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Садокова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Садоков Иван Александрович
Рождение ребёнка
1802
Сын: Садоков Геннадий Иванович
Отец ребёнка: Садоков Иван Александрович
Рождение ребёнка
1806
Отец ребёнка: Садоков Иван Александрович
Рождение ребёнка
1813
Сын: Садоков Вечеслав Иванович
Отец ребёнка: Садоков Иван Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно