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Садокова Мавра Ивановна

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Место рождения

Погост Рождество, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1771

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: не указан

Мать: не указана

Погост Рождество, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1800

Дочь: Садокова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Садоков Иван Александрович

Погост Рождество, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1802

Сын: Садоков Геннадий Иванович

Отец ребёнка: Садоков Иван Александрович

Погост Рождество, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1806

Сын: Садоков Михаил Иванович

Отец ребёнка: Садоков Иван Александрович

Погост Рождество, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1813

Сын: Садоков Вечеслав Иванович

Отец ребёнка: Садоков Иван Александрович

Погост Рождество, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Садоков Иван Александрович

Смерть
Неизвестно
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