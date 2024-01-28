Овсянников Кирилл Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОвсянников Кирилл Сергеевич

Овсянников Кирилл Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.12.1990

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

СО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1990

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
14.03.2015

Дочь: Овсянникова Василиса Кирилловна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
24.08.2018

Сын: Овсянников Мирон Кириллович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
14.09.2022

Сын: Овсянников Лев Кириллович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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