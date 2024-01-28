Овсянников Кирилл Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.12.1990
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1990
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.03.2015
Дочь: Овсянникова Василиса Кирилловна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.08.2018
Сын: Овсянников Мирон Кириллович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.09.2022
Сын: Овсянников Лев Кириллович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности