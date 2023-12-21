Апрелев Василий Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Апрелев Юрий Демьянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Апрелев Евтифей (Ефим) Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Апрелев Евдоким (Михаил?) Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Апрелева Федор Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Апрелев Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Апрелев Андроник Васильевич
Смерть
Неизвестно