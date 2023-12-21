Апрелев Василий Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Апрелев Василий Юрьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Апрелев Юрий Демьянович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Апрелев Евтифей (Ефим) Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Апрелев Лука Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Апрелев Евдоким (Михаил?) Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Апрелев Абрам Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Апрелева Федор Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Апрелев Мирон Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Апрелев Григорий Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Апрелев Андроник Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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