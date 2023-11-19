Калугина Мария Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1915
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.01.1938
Сын: Калугин Александр Яковлевич
Отец ребёнка: Калугин Яков Александрович
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Калугина Валентина Яковлевна
Отец ребёнка: Калугин Яков Александрович
Рождение ребёнка
16.08.1945
Сын: Калугин Владимир Яковлевич
Отец ребёнка: Калугин Яков Александрович
Смерть
Неизвестно