Калугина Мария Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калугина Мария Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калугин Яков Александрович

Рождение ребёнка
16.01.1938

Сын: Калугин Александр Яковлевич

Отец ребёнка: Калугин Яков Александрович

Октябрьский, город Октябрьский, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1940

Дочь: Калугина Валентина Яковлевна

Отец ребёнка: Калугин Яков Александрович

Рождение ребёнка
16.08.1945

Сын: Калугин Владимир Яковлевич

Отец ребёнка: Калугин Яков Александрович

Смерть
Неизвестно
Октябрьский, город Октябрьский, Республика Башкортостан

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