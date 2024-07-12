Перетолчина (Шубина) Федора Гураны Зиновьевна 27.05.1913 — найти родственников по фамилии на Familio
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Перетолчина (Шубина) Федора Гураны Зиновьевна

Автор
СП
Перетолчин С.

женский, родилась 27.05.1913, с.Олочи, Приаргунского р-на

умерла 20.04.1998, Ангарск

Отец
Шубин ЗиновийНеизвестно г.р.
Супруги
Перетолчин Николай Гурьевич02.05.1914 г.р.
Дети
Перетолчин Михаил Николаевич24.04.1936 г.р.
Перетолчин Юрий Николаевич18.06.1940 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1913

Отец: Шубин Зиновий

Мать: не указана

с.Олочи, Приаргунского р-на

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Перетолчин ?

Отец ребёнка: Перетолчин Николай Гурьевич

Бракосочетание
1928

Муж: Перетолчин Николай Гурьевич

Иркутск

Рождение ребёнка
24.04.1936

Сын: Перетолчин Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Перетолчин Николай Гурьевич

Рождение ребёнка
18.06.1940

Сын: Перетолчин Юрий Николаевич

Отец ребёнка: Перетолчин Николай Гурьевич

Иркутск

Рождение ребёнка
04.05.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Перетолчин Николай Гурьевич

г. Тулун

Рождение ребёнка
25.07.1953

Дочь: Хмельницкая (Перетолчина) Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Перетолчин Николай Гурьевич

Ангарск

Смерть
20.04.1998
Ангарск

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