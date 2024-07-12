Перетолчина (Шубина) Федора Гураны Зиновьевна
женский, родилась 27.05.1913, с.Олочи, Приаргунского р-на
умерла 20.04.1998, Ангарск
ОтецШубин ЗиновийНеизвестно г.р.
Супруги
Перетолчин Николай Гурьевич02.05.1914 г.р.
Дети
Перетолчин Михаил Николаевич24.04.1936 г.р.
Перетолчин Юрий Николаевич18.06.1940 г.р.Показать еще 2
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Комментарий
Рождение
27.05.1913
Отец: Шубин Зиновий
Мать: не указана
с.Олочи, Приаргунского р-на
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Перетолчин ?
Отец ребёнка: Перетолчин Николай Гурьевич
Бракосочетание
1928
Иркутск
Рождение ребёнка
24.04.1936
Сын: Перетолчин Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Перетолчин Николай Гурьевич
Рождение ребёнка
18.06.1940
Сын: Перетолчин Юрий Николаевич
Отец ребёнка: Перетолчин Николай Гурьевич
Иркутск
Рождение ребёнка
04.05.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Перетолчин Николай Гурьевич
г. Тулун
Рождение ребёнка
25.07.1953
Дочь: Хмельницкая (Перетолчина) Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Перетолчин Николай Гурьевич
Ангарск
Смерть
20.04.1998
Ангарск