Мальцев Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мальцев Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1958

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1955 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1958

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мальцева Элла Аликовна

Рождение ребёнка
1981

Дочь: Мальцева Анастасия Сергеева

Мать ребёнка: Мальцева Элла Аликовна

Майский, Белгородский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
31.01.1985

Сын: Мальцев Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Мальцева Элла Аликовна

Майский, Белгородский муниципальный район, Белгородская область

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