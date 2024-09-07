Мальцев Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1958
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1958
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мальцева Элла Аликовна
Рождение ребёнка
1981
Дочь: Мальцева Анастасия Сергеева
Мать ребёнка: Мальцева Элла Аликовна
Рождение ребёнка
31.01.1985
Сын: Мальцев Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Мальцева Элла Аликовна