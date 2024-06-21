Лукьянов Виктор
Место рожденияКанск, Россия
Дата рождения1927
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Отец: Лукьянов Иван
Мать: Лукьянова Фёкла
Канск, Россия
Упоминание
Неизвестно
«Гремящий» и другие. Эскадренные миноносцы проекта 7 | http://www.navylib.su/ships/mk-2-1996/32.htm | http://www.navylib.su/ships/mk-2-1996/32.htm | «Разъяренный» | Заложен на заводе № 198 как «Передо... Показать все
Военная служба
1943
Сталинский ГВК, Украинская ССР, Сталинская обл., г. Сталино
ТОФ (Тихоокеанский флот)
Военная служба
1944
Воинская часть: ЭМ «Разъяренный» , ЭМ «Урицкий»
Военная награда
05.05.1945
Медаль «За оборону Советского Заполярья»
Военная служба
09.11.1945
Военно-пересыльный пункт: 100 зсп 16 зсд
Куда выбыл: Тихоокеанский флот
Демобилизация
04.07.1950
Военная награда
06.04.1985
Новосибирск, Россия
Орден Отечественной войны II степени
Смерть
Неизвестно
Новосибирск, Россия