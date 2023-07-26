Аверьянов Игнатий Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.01.1914
Дата смерти1967
ПолМужской
Отец
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1914
Отец: Павел Фомин
Мать: Пелагея Алексеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
15.08.1937
Сын: Аверьянов Валерий Игнатьевич
Мать ребёнка: Аверьянова (Кукушкина) Зоя Ивановна
Рождение ребёнка
10.05.1940
Дочь: Светлова (Аверьянова) Лариса Игнатьевна
Мать ребёнка: Аверьянова (Кукушкина) Зоя Ивановна
Смерть
1967