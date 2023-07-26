Аверьянов Игнатий Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАверьянов Игнатий Павлович

Аверьянов Игнатий Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.01.1914

Дата смерти

1967

Пол

Мужской

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1914

Отец: Павел Фомин

Мать: Пелагея Алексеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
15.08.1937

Сын: Аверьянов Валерий Игнатьевич

Мать ребёнка: Аверьянова (Кукушкина) Зоя Ивановна

Рождение ребёнка
10.05.1940

Дочь: Светлова (Аверьянова) Лариса Игнатьевна

Мать ребёнка: Аверьянова (Кукушкина) Зоя Ивановна

Смерть
1967

Мы используем куки для улучшения работы сайта.