Гайсина (Лебедева) Марина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гайсина (Лебедева) Марина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.09.?

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Муж

1994 г.р.

Дети

2021 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.?

Отец: не указан

Мать: Лебедева Наталья

Рождение ребёнка
06.12.2021

Сын: Савчук Лев Анатольевич

Отец ребёнка: Савчук Анатолий Александрович

Нижний Одес, Муниципальный район Сосногорск, Республика Коми
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гайсина Василиса

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савчук Анатолий Александрович

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