Гайсина (Лебедева) Марина
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.09.?
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.?
Отец: не указан
Мать: Лебедева Наталья
Рождение ребёнка
06.12.2021
Отец ребёнка: Савчук Анатолий Александрович
Нижний Одес, Муниципальный район Сосногорск, Республика Коми
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гайсина Василиса
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно