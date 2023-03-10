Солодовников Екатерина Севостьяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.?.?
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
с.Володарское (п.Гниловский)
Рождение ребёнка
07.01.1912
Сын: Солодовников Иван Гордеевич
Отец ребёнка: Солодовников Гордей Фёдорович
МК п.Дарьинский, 1912
Смерть
Неизвестно