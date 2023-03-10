Солодовников Екатерина Севостьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солодовников Екатерина Севостьяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.?.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1881 г.р.

Дети

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Солодовников Гордей Фёдорович

Место жительства
Неизвестно
Володарское, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
с.Володарское (п.Гниловский)
Рождение ребёнка
07.01.1912

Сын: Солодовников Иван Гордеевич

Отец ребёнка: Солодовников Гордей Фёдорович

Володарское, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
МК п.Дарьинский, 1912
Смерть
Неизвестно

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