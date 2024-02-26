Иван Никифоров (Ич)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1771
Дата смерти1817
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1771
Отец: Никифор Васильев (Ич)
Мать: Марфа Козьмина (Вна)
Рождение ребёнка
Около 1794
Дочь: Иринья Иванова (Вна)
Мать ребёнка: Авдотья Тарасова (Вна)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1806
Дочь: Матрена Иванова (Вна)
Мать ребёнка: Авдотья Тарасова (Вна)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1808
Сын: Дмитрий Иванов (Ич)
Мать ребёнка: Авдотья Тарасова (Вна)
Рождение ребёнка
Около 1810
Сын: Иван Иванов (Ич)
Мать ребёнка: Авдотья Тарасова (Вна)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья Тарасова (Вна)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
1817