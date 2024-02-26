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Иван Никифоров (Ич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1771

Дата смерти

1817

Пол

Мужской

Отец

Около 1734 г.р.

Мать

Около 1733 г.р.

Жена

Около 1774 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1771

Отец: Никифор Васильев (Ич)

Мать: Марфа Козьмина (Вна)

Рождение ребёнка
Около 1794

Дочь: Иринья Иванова (Вна)

Мать ребёнка: Авдотья Тарасова (Вна)

Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: Матрена Иванова (Вна)

Мать ребёнка: Авдотья Тарасова (Вна)

Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1808

Сын: Дмитрий Иванов (Ич)

Мать ребёнка: Авдотья Тарасова (Вна)

Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Иван Иванов (Ич)

Мать ребёнка: Авдотья Тарасова (Вна)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья Тарасова (Вна)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
1817
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