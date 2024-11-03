Бутакова Анна Федоровна 17.03.1909 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бутакова Анна Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.03.1909

Дата смерти

05.12.1987

Пол

Женский

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1909

Отец: Федор

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бутаков Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
01.09.1934

Сын: Бутаков Юрий Михайлович

Отец ребёнка: Бутаков Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
27.01.1936

Сын: Бутаков Николай Михайлович

Отец ребёнка: Бутаков Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
02.02.1941

Сын: Бутаков Анатолий Михайлович

Отец ребёнка: Бутаков Михаил Михайлович

Смерть
05.12.1987
Похороны
Неизвестно
Буденновское кладбище

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