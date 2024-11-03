Бутакова Анна Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.03.1909
Дата смерти05.12.1987
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1909
Отец: Федор
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.09.1934
Отец ребёнка: Бутаков Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
27.01.1936
Сын: Бутаков Николай Михайлович
Отец ребёнка: Бутаков Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
02.02.1941
Сын: Бутаков Анатолий Михайлович
Отец ребёнка: Бутаков Михаил Михайлович
Смерть
05.12.1987
Похороны
Неизвестно
Буденновское кладбище